Сербія тимчасово закрила посольство в Україні

Сербія ухвалила рішення тимчасово закрити своє посольство в Україні з метою гарантування безпеки співробітників.

Фото: blic.rs

Про це повідомляє прес-служба посольства Сербії в Україні. "Посольство Республіки Сербія в Україні з метою захисту безпеки свого персоналу тимчасово закрите. Співробітники цього дипломатично-консульського представництва до моменту створення умов для повернення продовжують здійснювати свою роботу у місті Белград", - йдеться у повідомленні посольства. Раніше повідомлялось, що росія обстріляла візовий відділ Німецької амбасади.



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