НОВИНИСербія ухвалила рішення тимчасово закрити своє посольство в Україні з метою гарантування безпеки співробітників.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сербія тимчасово закрила посольство в Україні
Фото: blic.rs
Про це повідомляє прес-служба посольства Сербії в Україні.
"Посольство Республіки Сербія в Україні з метою захисту безпеки свого персоналу тимчасово закрите. Співробітники цього дипломатично-консульського представництва до моменту створення умов для повернення продовжують здійснювати свою роботу у місті Белград", - йдеться у повідомленні посольства.
Раніше повідомлялось, що росія обстріляла візовий відділ Німецької амбасади.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 10 2022 17:18 МЕДІА
- ФОТО Масивна "рідкісна" давньоримська мозаїка знайдена в Сирії
- ВІДЕО На Покрову у головному соборі Відня вперше відбулася літургія українською мовою
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal
- путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян
СТАТТІ