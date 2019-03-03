Посольство РФ у Британії запропонувало зустріч синові померлої від "Новачка"

"Плануємо послати Е.Хоупу доповідь "Солсбері: питання без відповідей", яку підготувало посольство у зв'язку з річницею інциденту в Солсбері

Посольство РФ у Великобританії готове зустрітися з Еваном Хоупом, сином померлої від "Новачка" Дон Стерджесс.

У посольстві РФ у Британії відповіли на питання ЗМІ про лист Хоупа до президента Росії Володимира Путіна, повідомляє "Українська правда".

"Плануємо послати Е.Хоупу доповідь "Солсбері: питання без відповідей", яку підготувало посольство у зв'язку з річницею інциденту в Солсбері. В ній викладено все, що відомо російській стороні про цю справу. Посольство також готове зустрітися з Е.Хоупом з тим, щоб постаратися відповісти на всі питання щодо російської офіційної позиції", - йдеться в повідомленні.

Водночас у посольстві не відповіли на заклик Хоупа до Путіна дозволити британської поліції допитати підозрюваних у злочині.

Нагадаємо,що син загиблої від отруєння "Новачком" британки Дон Стерджесс написав листа президенту Росії Володимиру Путіну - саме російських громадян Велика Британія вважає причетними до попереднього отруєння цією речовиною, екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.