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Посольство рф у Швеції визнало Крим частиною України

18 січня 2023, 08:37
Посольство рф у Швеції визнало Крим частиною України
Джерело: /twitter.com/RusEmbSwe
Дипломати опублікували карту, на якій всі анексовані росією території позначені як Україна.

На офіційній сторінці посольства росії у Швеції у Twitter було опубліковано карту, на якій Крим позначений як територія України.

На карті, де порівнюються середні ціни на пальне в Європі (без вказання джерела даних), Україну зображено в міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом.

На карті, де порівнюються середні ціни на паливо в Європі (без зазначення джерела даних), Україна зображена у міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим.

Це одразу помітили користувачі, які в коментарях порадили росії забрати війська з Криму.

Також на карті не відображена анексія росією чотирьох українських областей у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що в росії планують запровадити відповідальність за зображення карт без анексованих українських територій.

Раніше повідомлялось, що росіяни створили в Криму дві приватні військові компанії.

Кримвійнаанексіярф тероризм

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