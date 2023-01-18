Посольство рф у Швеції визнало Крим частиною України

Дипломати опублікували карту, на якій всі анексовані росією території позначені як Україна.

На офіційній сторінці посольства росії у Швеції у Twitter було опубліковано карту, на якій Крим позначений як територія України.

На карті, де порівнюються середні ціни на пальне в Європі (без вказання джерела даних), Україну зображено в міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом.

На карті, де порівнюються середні ціни на паливо в Європі (без зазначення джерела даних), Україна зображена у міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим.

Це одразу помітили користувачі, які в коментарях порадили росії забрати війська з Криму.

Також на карті не відображена анексія росією чотирьох українських областей у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що в росії планують запровадити відповідальність за зображення карт без анексованих українських територій.

Раніше повідомлялось, що росіяни створили в Криму дві приватні військові компанії.