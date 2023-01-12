росіяни створили в Криму дві приватні військові компанії

В анексованому рф Криму росіяни створили дві нові приватні військові компанії, до яких уже набирають найманців.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "щит" та "русич". Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери", – йдеться у зведенні Генштабу.

Охочих піти в ПВК не дуже багато. Тому, щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Раніше повідомлялось, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вважає, що путін розглядає тимчасово окупований Крим і білорусь як території для проведення ядерних провокацій.