Посольство США похвалило Зеленського за "стриманість і хоробрість перед обличчям агресії"

"Росія могла б проявити таку хоробрість, негайно вивести свої сили і покласти край конфлікту"

Президент України Володимир Зеленський і командування Збройних сил країни проявили стриманість і хоробрість після подій 6 серпня, коли на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців.

Такі дії зберігають "потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у повідомленні посольства США в Україні у фейсбуці.

На думку американських дипломатів, такий підхід заслуговує повної підтримки "нормандської четвірки", включаючи Росію.

"Росія могла б проявити таку хоробрість, негайно вивести свої сили і покласти край конфлікту", - вважають американські дипломати.

Раніше посол України у Берліні Андрій Мельник повідомив, що Німеччина підтвердила готовність до активізації "нормандського формату".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 серпня, що провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через загибель 4 військових біля Павлополя. Після наради з силовиками він заявив, що закликав Путіна вплинути на "ту сторону" (підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі), щоб зупинити обстріли.

Пізніше у телефонній розмові з президентом Франції Володимир Зеленський закликав лідерів країн Нормандської четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне вирішення конфлікту. Макрон сказав, що має намір зв'язатися з Путіним і Анґелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.