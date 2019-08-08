Посольство США похвалило Зеленського за "стриманість і хоробрість перед обличчям агресії"
Такі дії зберігають "потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у повідомленні посольства США в Україні у фейсбуці.
На думку американських дипломатів, такий підхід заслуговує повної підтримки "нормандської четвірки", включаючи Росію.
"Росія могла б проявити таку хоробрість, негайно вивести свої сили і покласти край конфлікту", - вважають американські дипломати.
Раніше посол України у Берліні Андрій Мельник повідомив, що Німеччина підтвердила готовність до активізації "нормандського формату".
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 серпня, що провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через загибель 4 військових біля Павлополя. Після наради з силовиками він заявив, що закликав Путіна вплинути на "ту сторону" (підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі), щоб зупинити обстріли.
Пізніше у телефонній розмові з президентом Франції Володимир Зеленський закликав лідерів країн Нормандської четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне вирішення конфлікту. Макрон сказав, що має намір зв'язатися з Путіним і Анґелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн