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Посольство США попереджає, що в Україні в серпні небезпечно

Такими святами у серпні співробітники посольства називають ісламський Курбан-байрам 11-12 серпня і День незалежності України 24 серпня
Посольство Сполучених Штатів в Україні попередило про загрозу безпеці на всій території України протягом серпня у зв’язку з активністю екстремістів напередодні та під час свят.
Посольство США попереджає, що в Україні в серпні небезпечно Фото: з вільних джерел

ІДІЛ та інші екстремістські групи, як правило, використовують святкові періоди для просування свого порядку денного і проведення атак. Свята і період напередодні свят можуть стати їхньою мішенню, повідомляє "Українська правда".

Такими святами у серпні співробітники посольства називають ісламський Курбан-байрам 11-12 серпня і День незалежності України 24 серпня. Атаки екстремістів зазвичай націлені на людні місця, де, зокрема, проходять мітинги чи громадські заходи.

Посольство радить "бути пильними і практикувати ситуаційну обізнаність" – уникати демонстрацій, стежити за новинами, бути особливо пильними в місцях, де багато туристів.

Нагадаємо, що технічна підтримка від Сполучених Штатів Америки становить 70% від загальної закордонної допомоги Україні.

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