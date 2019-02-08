Посольство США попереджає, що в Україні в серпні небезпечно
ІДІЛ та інші екстремістські групи, як правило, використовують святкові періоди для просування свого порядку денного і проведення атак. Свята і період напередодні свят можуть стати їхньою мішенню, повідомляє "Українська правда".
Такими святами у серпні співробітники посольства називають ісламський Курбан-байрам 11-12 серпня і День незалежності України 24 серпня. Атаки екстремістів зазвичай націлені на людні місця, де, зокрема, проходять мітинги чи громадські заходи.
Посольство радить "бути пильними і практикувати ситуаційну обізнаність" – уникати демонстрацій, стежити за новинами, бути особливо пильними в місцях, де багато туристів.
Нагадаємо, що технічна підтримка від Сполучених Штатів Америки становить 70% від загальної закордонної допомоги Україні.
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