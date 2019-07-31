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Як США допомагають ЗСУ спорядженням і військовою технікою, - ІНФОГРАФІКА

Серед країн, які надали військову допомогу Україні у 2014-2018 роках, також Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Данія й Словаччина
Технічна підтримка від Сполучених Штатів Америки становить 70% від загальної закордонної допомоги Україні.
Як США допомагають ЗСУ спорядженням і військовою технікою, - ІНФОГРАФІКА Фото: Зброя України

"З березня 2014 року наше військо забезпечувала не лише держава. Багато допомоги також йшло від наших закордонних партнерів",повідомляє "Армія Inform".

"Більше за всіх – від США. Сумарна технічна підтримка від них становить 70% від загальної закордонної допомоги. Таке сприяння надходило і від інших країн", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

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31 07 2019 12:12
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