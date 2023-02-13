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Посольство США в Москві закликало американців залишити росію

13 лютого 2023, 08:31
Посольство США в Москві закликало американців залишити росію
Фото: з вільного доступу
Дипломати порадили не в'їжджати на територію рф через непередбачувані наслідки вторгнення в Україну.

Посольство США в Москві закликало американських громадян негайно залишити територію росії. Заклик опубліковано на сайті дипломатичного представництва.

"Не в'їжджайте до рф через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії в Україну, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки, обмеження польотів до росії та з росії", - йдеться в повідомленні.

Дипломати зазначили, що їм буде проблематично надати допомогу співвітчизникам у тих умовах, за яких посольства змушені працювати на території рф. І додали, що "громадяни США, які проживають або подорожують росією, повинні негайно покинути цю країну.

З таким закликом американське посольство у Москві виступає не вперше, аналогічне звернення вже звучало у вересні та на початку російського вторгнення в Україну.

Раніше також повідомлялось, що США та Британія ввели санкції проти семи російських кіберзлочинців.

СШАМосквадипломатипосольствовійна в Україні

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