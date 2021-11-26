ПОЛІТИКА НОВИНИПосольство України в Іспанії звернулось до міністра освіти країни з вимогою відкликати тираж підручників, де анексований Крим вказаний як частина Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посольство України вимагає від Іспанії відкликати підручники з "російським" Кримом
У зв’язку з інформацією, що стала відомою посольству України в Іспанії, посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ
Фото: ptl-group.com
Про це повідомляє "Європейська правда".
Йдеться про підручник "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives. Першим про помилку в підручнику повідомив користувач Facebook Богдан Довгань.
"У зв’язку з інформацією, що стала відомою посольству України в Іспанії, посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ", - сказано у повідомленні дипломатичного представництва у Facebook.
Посол порушив питання про відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії.
Він також попросив, щоб надалі міністерство не допускало схвалення таких підручників для закладів освіти Іспанії.
Окремо посольство закликало українців, що виявили аналогічні порушення, не тільки публікувати пости у соціальних мережах, а звертатись до видавництв та державних установ країн, де були зафіксовані такі випадки, оскільки "колективні звернення роблять свою справу".
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