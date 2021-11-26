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Посольство України вимагає від Іспанії відкликати підручники з "російським" Кримом

У зв’язку з інформацією, що стала відомою посольству України в Іспанії, посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ
Посольство України в Іспанії звернулось до міністра освіти країни з вимогою відкликати тираж підручників, де анексований Крим вказаний як частина Росії.
Посольство України вимагає від Іспанії відкликати підручники з "російським" Кримом Фото: ptl-group.com
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
Йдеться про підручник "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives. Першим про помилку в підручнику повідомив користувач Facebook Богдан Довгань.
 
 
"У зв’язку з інформацією, що стала відомою посольству України в Іспанії, посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ", - сказано у повідомленні дипломатичного представництва у Facebook.
 
Посол порушив питання про відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії. 
 
Він також попросив, щоб надалі міністерство не допускало схвалення таких підручників для закладів освіти Іспанії.
 
Окремо посольство закликало українців, що виявили аналогічні порушення, не тільки публікувати пости у соціальних мережах, а звертатись до видавництв та державних установ країн, де були зафіксовані такі випадки, оскільки "колективні звернення роблять свою справу".
 
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26 11 2021 10:07
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