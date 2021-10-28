В Apple Music виправили карту, де Крим був зображений як частина Росії
Про це повідомили у посольстві України у Вашингтоні, пише "Громадське".
"Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим - це Україна", - повідомили там.
Напередодні на "російський Крим" на карті Apple звернула увагу спільнота Culture Ukraine у своєму Instagram. На поширених скриншотах зображена мапа, на якій музиканти мають можливість відстежувати перегляди своїх треків по країнах. На ній Крим був віднесений не до території України, а до Росії.
Після цього речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив нам, що його відомство доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації.
Не перший випадок
Нагадаємо, раніше карту України, але без Криму публікувала низка іноземних та навіть українських ЗМІ.
У липні 2021 року телеканал "Дом" показав випуск із заставкою, де була зображена карта Росії з окупованим Кримом у її складі. Представники телеканалу перепросили за інцидент та попросили Службу безпеки України допомогти з внутрішнім розслідуванням.А до того карту України без Криму публікували британська та російська служби BBC, британська газета The Times, іспанська телерадіокомпанія RTVE, французьке видання Le Monde тощо.
Окрім того, у 2019 році американський телеканал CNN також назвав Сімферополь російським містом у матеріалі про те, як зустріли Новий рік у різних куточках світу. Журналісти використали фото із запусками феєрверків у Сімферополі та зазначили, що це місто у Росії, однак після розголосу виправили напис на "Крим". Варто зазначити, що до того в матеріалах про Україну CNN називав Крим анексованим та захопленим Росією.
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