На сайті Олімпійських ігор замінили карту, де Крим був відділений від України кордоном

На сайті Олімпіади у Токіо опублікували карту, де Крим відділений від України кордоном

Фото: Скриншот/Olympics.com

Після розголосу позначка на карті, що відділяла окупований Крим від України, зникла

Фото: Скриншот/Olympics.com

На ситуацію з картою напередодні відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що міністерство доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.

Що це за карта?

Olympics Cheer Zone - інструмент, завдяки якому можна віртуально підтримати спортсменів. Фанати з усього світу можуть натиснути на позначку "плескати", а інтерактивна карта відображатиме фанів.

Окрім того, цей інструмент дозволяє записати п'ятисекундне відео того, як ви підтримуєте свою команду або спортсмена.

Нагадаємо, що режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття