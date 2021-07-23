На сайті Олімпійських ігор замінили карту, де Крим був відділений від України кордоном
Так, наразі на карті у pop-up вікні Olympics Cheer Zone на сайті Олімпійських ігор немає позначки, яка відділяла окупований півострів від решти території України, повідомляє "Громадське".
Лінію, схожу на ту, що позначає кордони країн, помітили 22 липня. Окуповані території на Донбасі жодних позначок не мають.
На сайті Олімпіади у Токіо опублікували карту, де Крим відділений від України кордоном
Фото: Скриншот/Olympics.com
Після розголосу позначка на карті, що відділяла окупований Крим від України, зникла
Фото: Скриншот/Olympics.com
На ситуацію з картою напередодні відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що міністерство доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.
Що це за карта?
Olympics Cheer Zone - інструмент, завдяки якому можна віртуально підтримати спортсменів. Фанати з усього світу можуть натиснути на позначку "плескати", а інтерактивна карта відображатиме фанів.
Окрім того, цей інструмент дозволяє записати п'ятисекундне відео того, як ви підтримуєте свою команду або спортсмена.
Нагадаємо, що режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття
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