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На сайті Олімпійських ігор замінили карту, де Крим був відділений від України кордоном

Після розголосу щодо карти Міністерство закордонних справ України заявляло, що розбирається із ситуацією
На сайті Олімпійських ігор змінили позначення кордонів на інтерактивній карті для вболівальників, де окупований Крим був відділений від України.
На сайті Олімпійських ігор замінили карту, де Крим був відділений від України кордоном НОК України

Так, наразі на карті у pop-up вікні Olympics Cheer Zone на сайті Олімпійських ігор немає позначки, яка відділяла окупований півострів від решти території України, повідомляє "Громадське".

Лінію, схожу на ту, що позначає кордони країн, помітили 22 липня. Окуповані території на Донбасі жодних позначок не мають.

На сайті Олімпіади у Токіо опублікували карту, де Крим відділений від України кордоном

Фото: Скриншот/Olympics.com

Після розголосу позначка на карті, що відділяла окупований Крим від України, зникла

Фото: Скриншот/Olympics.com

На ситуацію з картою напередодні відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що міністерство доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.

Що це за карта?

Olympics Cheer Zone - інструмент, завдяки якому можна віртуально підтримати спортсменів. Фанати з усього світу можуть натиснути на позначку "плескати", а інтерактивна карта відображатиме фанів.

Окрім того, цей інструмент дозволяє записати п'ятисекундне відео того, як ви підтримуєте свою команду або спортсмена.

Нагадаємо, що режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

 

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23 07 2021 09:57
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Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

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