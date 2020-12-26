Посольство в Боснії вимагає повернути Україні подаровану Лаврову ікону
Про це у коментарі "Європейській правді" заявив посол у України в Хорватії, а також Боснії та Герцеговині Василь Кирилич.
За його словами, посольство наполягає на невідкладному наданні інформації офіційним Сараєво, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона, яка була даром для глави російського МЗС.
Поки з боку боснійської сторони не було відповіді на це питання.
"Відсутність відповіді або зволікання з нею дають підстави вважати незаконним переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини. Це питання є принциповим, і відповідь на нього має бути швидкою й однозначною. Не медійною, а офіційною" - наголосив Кирилич.
"А якщо зроблено вже перший крок - повернуто ікону до Сараєво (ця інформація офіційно не підтверджена), то треба зробити другий - повернути її Україні" - додав він.
Читайте також:Лавров про Донбас: З приходом Зеленського ситуація змінилася
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі