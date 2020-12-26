Посольство в Боснії вимагає повернути Україні подаровану Лаврову ікону

Посольство України в Боснії і Герцеговині заявило, що подаровану главі МЗС РФ ікону треба повернути Україні.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив посол у України в Хорватії, а також Боснії та Герцеговині Василь Кирилич.

За його словами, посольство наполягає на невідкладному наданні інформації офіційним Сараєво, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона, яка була даром для глави російського МЗС.

Поки з боку боснійської сторони не було відповіді на це питання.

"Відсутність відповіді або зволікання з нею дають підстави вважати незаконним переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини. Це питання є принциповим, і відповідь на нього має бути швидкою й однозначною. Не медійною, а офіційною" - наголосив Кирилич.

"А якщо зроблено вже перший крок - повернуто ікону до Сараєво (ця інформація офіційно не підтверджена), то треба зробити другий - повернути її Україні" - додав він.

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