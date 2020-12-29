CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПосольство України в Хорватії рекомендувало громадянам України уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Хорватії про розвиток сейсмологічної ситуації у зв'язку з потужними землетрусами, які сталися 28-29 грудня 2020 року в країні та збереженням імовірності подальших поштовхів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посольство в Хорватії закликало українців бути обережними у зв'язку із землетрусом
Фото: ap.org
Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на посольство.
"Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати. У разі повторного поштовху невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев! Наш телефон у разі надзвичайної ситуації +385916051010", - йдеться в повідомленні посольства на Facebook у вівторок.
Землетрус магнітудою 6,3 стався в Хорватії на південь від столиці країни Загреба, повідомив у вівторок Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
Читайте також: Після землетрусу грецький острів піднявся на 18-25 см
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 12 2020 16:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Берліні обшуки в будинках і магазинах через вкрадену 100-кілограмову золоту монету
- ФОТО Світ зустрів єдине у 2020 році повне сонячне затемнення
- ФОТО На Сицилії прокинувся вулкан Етна, стовп попелу - понад 5 кілометрів
No articles