Посольство в Хорватії закликало українців бути обережними у зв'язку із землетрусом

Посольство України в Хорватії рекомендувало громадянам України уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Хорватії про розвиток сейсмологічної ситуації у зв'язку з потужними землетрусами, які сталися 28-29 грудня 2020 року в країні та збереженням імовірності подальших поштовхів.

Фото: ap.org

Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на посольство. "Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати. У разі повторного поштовху невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев! Наш телефон у разі надзвичайної ситуації +385916051010", - йдеться в повідомленні посольства на Facebook у вівторок. Землетрус магнітудою 6,3 стався в Хорватії на південь від столиці країни Загреба, повідомив у вівторок Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Читайте також: Після землетрусу грецький острів піднявся на 18-25 см

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію