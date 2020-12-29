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Посольство в Хорватії закликало українців бути обережними у зв'язку із землетрусом

Посольство України в Хорватії рекомендувало громадянам України уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Хорватії про розвиток сейсмологічної ситуації у зв'язку з потужними землетрусами, які сталися 28-29 грудня 2020 року в країні та збереженням імовірності подальших поштовхів.
Посольство в Хорватії закликало українців бути обережними у зв Фото: ap.org

Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на посольство. 

"Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати. У разі повторного поштовху невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев! Наш телефон у разі надзвичайної ситуації +385916051010", - йдеться в повідомленні посольства на Facebook у вівторок.

Землетрус магнітудою 6,3 стався в Хорватії на південь від столиці країни Загреба, повідомив у вівторок Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

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29 12 2020 16:44
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