Поставки літаків Boeing обвалилися на 80%
Американський авіаконцерн Boeing зафіксував падіння поставок комерційних літаків у другому кварталі 2020 року на 78% в річному вираженні, повідомляє "Економічна правда", посилаючись на "Інтерфакс-Україна".
Падіння було викликано "значним впливом" пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 на діяльність компанії та її клієнтів.
Компанія в квітні-червні поставила 20 комерційних літаків проти 90 за аналогічний період 2019 року.
Поставки моделі Boeing 737 скоротилися до 4 одиниць з 24, Boeing 787 - до 7 одиниць з 42.
З початку 2020 року Boeing поставила 70 комерційних літаків проти 239 за аналогічний період минулого року.
У той же час в сегменті оборони, космосу і безпеки в другому кварталі було поставлено 44 машини, включаючи 27 нових і реконструйованих вертольотів AH-64 Apache, в порівнянні з 37 роком раніше, включаючи 17 одиниць AH-64 Apache.
З початку року капіталізація Boeing скоротилася на 45,6%.
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