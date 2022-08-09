Поставки російського газу до Європи скоротились наполовину
Поставки російського газу до Європи скоротились наполовину
Про це йдеться у повідомленні компанії у Тelegam.
Європейські країни самі скоротили закупівлю газу, стверджує "Газпром".
"З початку року країни Європейського союзу скоротили постачання російського газу на свій ринок на 48%, а з урахуванням Великобританії - на 49%", - йдеться у повідомленні.
Запаси газу в ЄС зараз складають у середньому 82%, що набагато вище за показники попередніх років. При цьому, частка російського газу в загальному імпорті Євросоюзу впала до 9%.
Напередодні президент рф володимир путін заявив про можливість повної зупинки постачання газу до ЄС у разі запровадження ліміту цін на російські енергоносії.
Як раніше повідомляв iPress, компанія Siemens Energy заявила, що витік мастила на станції "Портова", який нібито виявив російський "Газпром" не є технічною причиною для зупинки роботи газопроводу "Північний потік".
Додати коментар
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- Польща, Німеччина та США найбільше цікавлять українських експортерів - МЗС
- NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа