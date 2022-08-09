RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Поставки російського газу до Європи скоротились наполовину

Запаси газу в ЄС зараз складають у середньому 82%, що набагато вище за показники попередніх років
Поставки російського газу до Європи скоротились наполовину Фото: ТАСС

Поставки російського газу до Європи скоротились наполовину

Про це йдеться у повідомленні компанії у Тelegam.

Європейські країни самі скоротили закупівлю газу, стверджує "Газпром".

"З початку року країни Європейського союзу скоротили постачання російського газу на свій ринок на 48%, а з урахуванням Великобританії - на 49%", - йдеться у повідомленні.

Запаси газу в ЄС зараз складають у середньому 82%, що набагато вище за показники попередніх років. При цьому, частка російського газу в загальному імпорті Євросоюзу впала до 9%.

Напередодні президент рф володимир путін заявив про можливість повної зупинки постачання газу до ЄС у разі запровадження ліміту цін на російські енергоносії. 

Як раніше повідомляв iPress, компанія Siemens Energy заявила, що витік мастила на станції "Портова", який нібито виявив російський "Газпром" не є технічною причиною для зупинки роботи газопроводу "Північний потік".

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2022 13:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.