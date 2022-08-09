Запаси газу в ЄС зараз складають у середньому 82%, що набагато вище за показники попередніх років

Поставки російського газу до Європи скоротились наполовину

Про це йдеться у повідомленні компанії у Тelegam.

Європейські країни самі скоротили закупівлю газу, стверджує "Газпром".

"З початку року країни Європейського союзу скоротили постачання російського газу на свій ринок на 48%, а з урахуванням Великобританії - на 49%", - йдеться у повідомленні.

Запаси газу в ЄС зараз складають у середньому 82%, що набагато вище за показники попередніх років. При цьому, частка російського газу в загальному імпорті Євросоюзу впала до 9%.

Напередодні президент рф володимир путін заявив про можливість повн ої зупинки постачання газу до ЄС у разі запровадження ліміту цін на російські енергоносії.

Як раніше повідомляв iPress, компанія Siemens Energy заявила, що витік мастила на станції "Портова", який нібито виявив російський "Газпром" не є технічною причиною для зупинки роботи газопроводу "Північний потік".