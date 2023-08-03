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ПОЛІТИКА

Поставки скрапленого природного газу до Європи впали до найнижчого рівня – Bloomberg

03 серпня 2023, 13:21
Поставки скрапленого природного газу до Європи впали до найнижчого рівня – Bloomberg
Фото: УНН
Європейський імпорт СПГ у 2022 році зріс більш ніж на 60%, щоб компенсувати втрату поставок російського трубопровідного газу після вторгнення рф в Україну.

Ослаблення європейських цін на газ призвело до зниження імпорту СПГ до найнижчого рівня з 2021 року .

Про це повідомляє Bloomberg

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, в липні поставки СПГ впали на 7% порівняно з попереднім роком до 8,6 мільйона тонн, що є найменшим показником з листопада 2021 року. Зменшення поставок збігається з падінням базових цін на газ у регіоні, які знизилися більш ніж на 80% за цей період, що змусило трейдерів СПГ спрямувати поставки в Азію або чекати, коли ціни знову зростуть.  

Європейський імпорт СПГ у 2022 році зріс більш ніж на 60%, щоб компенсувати втрату поставок російського трубопровідного газу після вторгнення рф в Україну. Наразі регіон має запаси вище середнього рівня і зіштовхнувся з пригніченим попитом, але, можливо, йому доведеться підвищити ціни, щоб залучити поставки на тлі конкуренції з країнами Азії, оскільки Європа готується до зими.

Раніше повідомлялось, що країни Балтії перейдуть з енергосистеми рф на європейську.

газЄвропацінипоставки

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