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ПОЛІТИКА

Країни Балтії перейдуть з енергосистеми рф на європейську

03 серпня 2023, 08:08
Країни Балтії перейдуть з енергосистеми рф на європейську
Фото: epa/vostock-photo
Відключення від підконтрольної росії системи відбудеться в лютому 2025 року.

Національні системи передачі електроенергії Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про синхронізацію. Згідно з угодою, відключення від підконтрольної росії системи та синхронне підключення до мережі континентальної Європи відбудеться в лютому 2025 року. 

Про цей перехід повідомляє Міністерство енергетики Литви. 

Угода також передбачає, що країни Балтії спільно вийдуть з контракту BRELL, укладеного з російськими та білоруськими операторами влітку 2024 року, за півроку до синхронізації.

Необхідні роботи, такі як встановлення перших синхронних конденсаторів, систем керування та реконструкція третьої лінії між Естонією та Латвією, будуть завершені до узгодженої дати. Інші проєкти, реалізовані балтійськими операторами ГТС, пов’язані з синхронізацією, будуть реалізовані до кінця 2025 року або пізніше.

У наступні дні прем’єр-міністри трьох балтійських країн мають схвалити відповідну угоду.

Цього року оператори системи передачі електроенергії країн Балтії та Гданська філія Польського енергетичного інституту провели дослідження щодо можливості синхронізації раніше встановленого терміну до кінця 2025 року.

Результати дослідження показують, що на початку 2025 року системи електропередачі Литви, Латвії та Естонії будуть готові до безпечного відключення від контрольованої росією системи та синхронізації з континентальною Європою.

Балтіяенергосистема рф

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