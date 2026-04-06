Країни Балтії готують акції протесту проти участі росії у Венеціанській бієнале

06 квітня 2026, 14:54
Приводом для обурення стало рішення організаторів допустити росію до участі у Венеціанській бієнале 2026 року вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Міністерство культури Литви заявило, що куратори павільйонів країн Балтії на Венеціанській бієнале розглядають можливі заходи для висловлення опозиції щодо участі росії у виставці.

Про це повідомляє LRT.

Литва не має наміру бойкотувати бієнале, однак разом з іншими балтійськими країнами планує чітко висловити свою позицію. "Балтійські країни розглядають різні громадські ініціативи, які будуть реалізовані під час самої бієнале, що дозволить послідовно та наочно висловити опозицію щодо участі росії", — заявили у відомстві.

Жорстку реакцію висловила і Європейська комісія. Речник ЄК Тома Реньє заявив, що Комісія призупинить виконання гранту на 2 млн євро, наданого Фонду Бієнале, якщо росія візьме участь у виставці.

"Комісія засуджує рішення Фонду Бієнале дозволити росії брати участь у мистецькій виставці 2026 року. Культура в Європі має просувати та захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів. Ці цінності наразі в сьогоднішній росії не шануються", — констатував Реньє.

