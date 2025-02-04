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ПОЛІТИКА

Поставки зброї США в Україну поновилися після короткочасної паузи – Reuters

04 лютого 2025, 07:55
Поставки зброї США в Україну поновилися після короткочасної паузи – Reuters
Фото: РБК-Україна
Вихідними поставки озброєння було відновлено.

Поставки зброї США в Україну були ненадовго призупинені останніми днями, але вихідними вони поновилися.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела. Увесь цей час в адміністрації Трампа триває обговорення політики стосовно України.

За словами двох джерел, поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні.

Американський чиновник повідомив, що всередині адміністрації Трампа немає одностайної думки щодо допомоги Україні у військових діях зброєю із запасів США.

Зупинення надходження американської зброї завадило б протистоянню Києва російському вторгненню та  поставило б його в менш вигідну позицію під час мирних переговорів.

В останні місяці свого перебування на посаді Байден схвалив передачу Україні зброї із запасів армії США на понад мільярд доларів, а з урахуванням майбутніх контрактів на виробництво – на значно більшу суму.

Відтоді, як Дональд Трамп вступив на посаду, жодних пакетів оголошено не було оголошено. Однак схвалена Джо Байденом військова допомога продовжуватиме надходити упродовж кількох місяців.

Нагадаємо, що останній рік президентства Джо Байдена важливі постачання озброєння для України затримувалися на декілька місяців не тільки через обговорення у Конгресі, але і через внутрішні розбіжності, побоювання можливої ескалації з росією і думки про те, чи достатньо запасів зброї у самої американської армії. Під час журналістського розслідування також була виявлена хаотична система відстеження постачань, у якій по-різному визначався момент, коли постачання зброї вважалося завершеним. 

війнадопомога Українізброя з США

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