Попередній президент прискорив поставки після виборів у США, але весь попередній рік був відзначений затримками.

В останній рік президентства Джо Байдена важливі постачання озброєння для України затримувалися на декілька місяців не тільки через обговорення у Конгресі, але і через внутрішні розбіжності, побоювання можливої ескалації з росією і думки про те, чи достатньо запасів зброї у самої американської армії.

Про це пише агенція Reuters.

Під час журналістського розслідування також була виявлена хаотична система відстеження постачань, у якій по-різному визначався момент, коли постачання зброї вважалося завершеним.

Так, найдовші затримки з озброєнням були протягом місяців, коли Конгрес розглядав законопроєкт про додаткову військову допомогу Україні на суму 60 мільярдів доларів.

Враховуючи постачання за квітень 2024 року, адміністрація Байдена до вересня виділила по 558 мільйонів доларів щомісяця, а середня вартість постачань значно зросла до безпрецедентного з середини 2023 року рівня після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Проведений аналіз видання продемонстрував, що до листопада було доставлено лише порядка половини від загальної доларової суми, яку США обіцяли в 2024 році з власних запасів, і лише близько 30% обіцяних бронемашин прибули на початку грудня, згідно з даними двох представників Конгресу, американського посадовця та законодавця, знайомих з цією інформацією.

За останній рік президентства Байдена Україна втратила майже всі території, повернені в ході переважно невдалого контрнаступу 2023 року, а до кінця 2024 року російські війська щодня захоплювали в середньому близько 20 квадратних км, залишаючи за собою майже еквівалент площі Манхеттена кожні три дні, згідно з даними, зібраними ISW.

Деякі аналітики заявили, що немає чіткої зв’язки між затримками допомоги США і територіальними втратами України, пославшись на нездатність Києва вирішити інші проблеми, такі як особовий склад, моральний дух b використання Україною наявної зброї.

Українські чиновники говорили представникам Вашингтона, що не очікують великих наступів в 2024 році.

"Війни ніколи повністю не виграються або програються за рахунок допомоги", — сказав президент Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Він додав, що потрібні стратегія, планування сил та їх застосування, керівництво, моральний дух та інші фактори, "а не тільки надходження допомоги".

Проте в 2024 році Джонс також не помітив чіткої стратегічної цілі з боку союзників США та Європи.

"Якщо мета полягає в тому, щоб почати витісняти російські війська або зайти в глухий кут, то того, що було надано Україні, виявилося недостатньо", сказав він.

Джерела серед журналістів вважають, що повільні темпи допомоги в 2024 році завадили визначним українським проривам.

Ще один високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заперечував, що США занадто повільно або дозовано постачали озброєння, а юез підтримки Вашингтона, сказав він, росія могла б захопити ще більше українських територій.

Однак спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог піддав критиці загальний підхід Байдена:

"Було багато розмов про надання зброї, але її було недостатньо. Її надавали несвоєчасно. Адміністрація Байдена боялася ескалації. Я вважаю, що великі держави не бояться ескалації".

Український батальйон на передовій лінії вже декілька місяців не отримує нові бойові машини піхоти для перевезення особового складу. Командир підрозділу з позивним "Тайсон" пояснив, що будь-які затримки в ланцюгу поставок впливають на те, чи виживуть бійці, чи загинуть. Навіть техніка американського виробництва, що вже пройшла певні бої, цінується в Україні, адже вона безпечніша за обладнання радянської розробки.

"Коли не вистачає машин, ми не можемо перевозити поранених", - додав командри.