Постпред рф в ООН перервав хвилину мовчання в пам'ять загиблих українців
На засіданні Ради безпеки ООН постійний представник росії перервав хвилину мовчання в пам'ять про загиблих українців від російської агресії.
Про це повідомляє Sky News .
"Цього дня, коли ми оплакуємо втрачені життя й зламані росією долі, я хочу попросити всіх присвятити хвилину мовчання пам’яті жертвам агресії", – оголосив під час свого виступу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Після цього встали всі присутні в залі, окрім російської делегації, а через кілька секунд Нєбєнзя взяв слово й перервав хвилину мовчання.
"Пане головуючий, ми вшановуємо всіх жертв того, що відбулося в Україні, починаючи ще з 14 року, усіх, хто загинув. Тому ми просимо вшанувати і їхню пам’ять", – сказав російський дипломат, після чого присутні встали вдруге.
Це не перший випадок, коли постійний представник росії в ООН здійснює демарші. Минулого року Небензя вийшов із зали засідань Ради Безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради.
Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН на надзвичайній сесії в четвер переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої восени 2022 року Україною "формули миру" – плану з десяти пунктів, покликаному завершити повномасштабне російське вторгнення в Україні.
За резолюцію проголосувала 141 держава-член ООН, ще 32 утримались під час голосування (зокрема Іран, Казахстан і Китай), а сім країн виступили проти: Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, росія і Сирія.