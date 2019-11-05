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Постпред України в ООН призначений послом у Ямайці за сумісництвом

Володимир Єльченко раніше був послом в Австрії та Росії
Володимир Єльченко, постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй, призначений послом у Ямайці за сумісництвом. Відповідне рішення ухвалив президент України Петро Порошенко.
Постпред України в ООН призначений послом у Ямайці за сумісництвом Володимир Єльченко. Фото: РИА Новости / Олексій Куденко

Указ від 11 травня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

59-річний Єльченко обіймає посаду постпреда України в ООН понад три роки - з грудня 2015 року. Він працював на аналогічному посту наприкінці 90-х - початку 2000-х років.

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З 2010 року був призначений послом у Росії. У березні 2014 року після початку анексії Криму Російською Федерацією Єльченка відкликали з Москви. Також обіймав посаду посла України в Австрії і був представником України при міжнародних організаціях у Відні.

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11 05 2019 17:58
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