Єльченко закликав ООН почати місію на Донбасі у відповідь на миротворчі зусилля України
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про це 11 квітня, під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН, присвячених ролі жінок в операціях з підтримання миру, повідомляє "Укрінформ".
"Дуже символічно, що Україна, як і українські миротворці, робила все можливе для підтримки міжнародних миру і безпеки своєю участю в миротворчих операціях ООН. Зараз ми очікуємо від ООН і її миротворців відповіді нам взаємністю, щоб покласти край стражданням українського народу в конфлікті, розпочатому проти моєї країни", - зазначив Володимир Єльченко.
Єльченко ще раз нагадав присутнім, що Україна як активна учасниця миротворчості ООН зараз потребує підтримки організації для досягнення миру у власній країні і повторив слова, сказані Президентом України Петром Порошенком з трибуни Генасамблеї ООН про те, що миротворча місія ООН в Україні могла б стати "вирішальним чинником миру".
Нагадаємо, що постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в середу поінформував генсека Організації Антоніу Гутерреша про нову хвилю переслідувань кримських татар в окупованому Росією Криму.
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