Поступки Трампа путіну стривожили європейських та українських чиновників – FT

Рішуча зміна імпульсу росії в поєднанні з прагненням Трампа швидко закінчити війну змусила західних чиновників засумніватися в тому, що кремль справді зацікавлений у будь-якій угоді.

Офіційні особи США та росії розпочали переговори в Ер-Ріяді про війну в Україні на тлі побоювань у Києві та європейських столицях, що Дональд Трамп хоче завершити війну на умовах владіміра путіна.

Державний секретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц і Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході, розпочали зустріч у столиці Саудівської Аравії з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим і Юрієм Ушаковим, радником путіна з питань зовнішньої політики.

Переговори в столиці Саудівської Аравії є першою спробою на високому рівні покласти край повномасштабному вторгненню путіна в Україну з моменту його початку майже три роки тому, коли переговори провалилися на тлі нездійсненних вимог російського диктатора.

Про це пише FT.

Виступаючи перед журналістами напередодні переговорів, Трамп сказав, що путін "хоче припинити бойові дії", і заявив, що не вірить, що путін хоче захопити всю Україну.

"США вже пішли на значні поступки путіну перед переговорами, відкинувши прагнення України приєднатися до НАТО і відновити контроль над землями, які зараз окуповані росією", — вважають кореспонденти.

Ці поступки, ймовірно, заохотять путіна, який не висловив жодних ознак того, що він може піти на компроміс у своїх цілях щодо згортання розширення НАТО і перетворення України на неспроможну державу, вважає Андрєй Козирєв, колишній міністр закордонних справ росії.

"Для путіна холодна війна і її цілі ніколи не закінчувалися: підірвати НАТО, розколоти США і Європу, підкорити Східну Європу. Оскільки він отримує територіальні та стратегічні винагороди ще до початку переговорів, він заохочується завойовувати більше й обговорювати більш принизливі поступки, які він може отримати, зміцнюючи стару кремлівську мантру про кволий демократичний Захід", — сказав Козирєв.

Рішуча зміна імпульсу росії в поєднанні з прагненням Трампа швидко закінчити війну змусила західних чиновників засумніватися в тому, що кремль справді зацікавлений у будь-якій угоді, окрім капітуляції України та визнання Заходом його сфери впливу.

"Якщо угода передбачає надання Україні необмеженої гнучкості в озброєнні й продовженні тісної співпраці із Заходом, путін буде набагато неохочіше погоджуватися на щось подібне", — вважає колишній високопоставлений американський чиновник.

Він додав, що путін "боїться, що Україна просто стане сильнішою і ближчою до Заходу", що позбавить москву можливості здійснити ще одне вторгнення в майбутньому.

"Якщо путін буде впевнений, що він може домінувати в Україні або що Україна не зможе отримати підтримку Заходу, тоді він може повернутися з новими силами", — вважає чиновник.

Водночас Катерина Шульман, позаштатний науковий співробітник Центру Карнегі росія-Євразія в Берліні зазначає, що бажання путіна написати правила нового безпекового порядку настільки сильне, що він може відступити від деяких своїх вимог до України.

Один європейський дипломат сказав, що проблема в тому, що план А путіна полягає в тому, щоб "продовжувати воювати", а не вести мирні переговори.

"Ми знаємо, що Трамп хоче припинити вбивства, він постійно про це говорить. Але путін із задоволенням повернеться до війни, якщо не отримає того, що хоче, і може продовжувати затягувати це", — додав він.