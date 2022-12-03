Поступок без будь-яких зобов’язань домогтися від Заходу намагається москва – ISW

Останні заяви кремля про те, що західна фінансова та військова допомога Україні є причиною категоричної відмови Києва від переговорів із москвою, можуть мати на меті створення ситуації, за якої західні лідери пропонуватимуть росії поступки для початку переговорів і не вимагатимуть кроків у відповідь з боку рф.

Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики звертають увагу на переговори 2 грудня президента владіміра путіна з канцлером ФРН Олафом Шольцем та останні коментарі міністра закордонних справ росії сєргєя лаврова і речника кремля дмітрія пєскова стосовно можливості переговорів із Україною.

"Цілком ймовірно, що путін, лавров і пєсков зробили ці заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб враження, що росію потрібно залучити до переговорів. кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, за якої західні лідери першими пропонуватимуть росії поступки в надії переконати москву розпочати переговори, не вимагаючи значних попередніх поступок рф у відповідь", - йдеться у звіті ISW.

На думку експертів Інституту, заяви російських очільників окреслюють деякі з бажаних для росії поступки, а саме: зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії росією українських територій та обмеження військової активності НАТО й Заходу в Європі.

"кремль зберіг свою розпливчастість щодо теми переговорів, ймовірно, щоб переконати західних офіційних осіб розпочати переговорний процес без чіткого визначення того, чи ці переговори про припинення вогню, мирний процес чи остаточну мирну угоду", - зауважують в ISW.

На переконання американських аналітиків, від можливої тимчасової угоди з Україною та західними державами виграє виключно росія, оскільки це створить паузу в бойових діях і дозволить рф зміцнити свої сили для майбутніх військових операцій в Україні.

"Однак путін не виявив великого інтересу до такого припинення вогню і кремль продовжує висувати вимоги, які рівнозначні повній капітуляції Заходу. Це свідчить, що путін продовжує зосереджуватися на досягненні військової перемоги", - йдеться в звіті Інституту.

Як підкреслюють американські аналітики, західні лідери відкинули зусилля кремля та підтвердили свою підтримку Україні.

"Президент Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції 1 грудня підтвердили свою відданість підтримці України, канцлер Шольц продовжує наполягати на повному виведенні російських військ із України… Це свідчить, що Франція, Німеччина та США не готові наразі першими запропонувати росії значні поступки", - зазначають в ISW.

Аналітики Інституті вивчення війни скептично оцінюють і перспективи переговорів про виведення військових рф із території Запорізької АЕС в обмін на гарантії продовження транзиту російського газу до Європи трубопроводом "Дружба", вважаючи, що росія порушить будь-яку угоду та звинуватить Україну в її недотриманні.

"росія та її довірені особи мають довгу історію порушення мирних угод, укладених з Україною та іншими державами, з подальшим звинуваченням іншої сторони в невиконанні своїх зобов’язань", - зауважується у звіті.