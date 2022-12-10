Посилення протиповітряної оборони України буде топ-пріоритетом НАТО - Столтенберг

Генсек закликав членів Альянсу надати Україні необхідні системи на тлі "безпрецедентної ескалації".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що акцентом в найближчих військових поставках для України повинні бути системи ППО.

Про це пише The Washington Post.

"Сьогодні ми проведемо зустріч з міністром оборони України Резніковим у рамках очолюваної США Контактної групи по Україні, а на вечері міністрів НАТО, де ми обговорюватимемо підтримку Україні, пріоритетом буде більша кількість систем протиповітряної оборони", - сказав він, додаючи, що Україні потрібно більше систем ППО різного типу на тлі "безпрецедентної ескалації, аби захистити цивільну інфраструктуру.

Тож він закликав партнерів надати Україні необхідні системи.

Столтенберг також прокоментував ракетний терор путіна. Він назвав це ознакою слабкості та зауважив, що це свідчить про закінчення альтернатив.

На заяву Столтенберга оперативно відреагував голова ОП Андрій Єрмак. Він написав на своїй сторінці в Telegram, що "це дуже правильний фокус уваги - ми повинні закрити небо від російської терористичної загрози, щоб зберегти життя".

Раніше повідомлялось, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.