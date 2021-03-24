Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Посилений карантин у "червоних" зонах: ФОПам і працівникам виплатять по 8 тисяч

Денис Шмигаль також очікує, що органи місцевого самоврядування запровадять додаткові виплати
Держава готова виплатити ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн.
Посилений карантин у "червоних" зонах: ФОПам і працівникам виплатять по 8 тисяч Фото: linkedin.com

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, пише "Економічна правда".

"Все більше регіонів потраляють до червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Посилені карантинні обмеження обмежують діяльність деяких сфер та підприємств. Тому будуть запроваджені грошові виплати та підтримка - по аналогії з тією, яку люди отримували взимку.

Зокрема, розроблено комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн", - заявив Шмигаль.

"Крім цього, звичайно, ми будемо очікувати підтримки органів місцевого самоврядування для цих людей додатково до тих коштів, які виплачує держава. 

Ми очікуємо, що органи місцевого самоврядування запровадять додаткові ввиплати. Це покаже відповідальність і центральної, і місцевої влади за підтримку людей", - додав він.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр Денис Шмигаль доручив міністрам розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2021 14:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.