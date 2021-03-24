Посилений карантин у "червоних" зонах: ФОПам і працівникам виплатять по 8 тисяч
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, пише "Економічна правда".
"Все більше регіонів потраляють до червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Посилені карантинні обмеження обмежують діяльність деяких сфер та підприємств. Тому будуть запроваджені грошові виплати та підтримка - по аналогії з тією, яку люди отримували взимку.
Зокрема, розроблено комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн", - заявив Шмигаль.
"Крім цього, звичайно, ми будемо очікувати підтримки органів місцевого самоврядування для цих людей додатково до тих коштів, які виплачує держава.
Ми очікуємо, що органи місцевого самоврядування запровадять додаткові ввиплати. Це покаже відповідальність і центральної, і місцевої влади за підтримку людей", - додав він.
Нагадаємо, що напередодні прем'єр Денис Шмигаль доручив міністрам розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.
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