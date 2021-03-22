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Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах - Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністрам розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.
Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах - Шмигаль Фото: Е15

Про це він повідомив у Telegram, зазначає "Економічна правда".

"Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах. За дорученням президента Володимира Зеленського обговорили сьогодні з міністрами механізми виплат компенсації підприємцям.

Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, що у період карантину зросла підтримка українського бізнесу

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22 03 2021 12:45
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