Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах - Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністрам розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.

Фото: Е15

Про це він повідомив у Telegram, зазначає "Економічна правда". "Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах. За дорученням президента Володимира Зеленського обговорили сьогодні з міністрами механізми виплат компенсації підприємцям. Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті", - написав Шмигаль. Нагадаємо, що у період карантину зросла підтримка українського бізнесу

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