У період карантину зросла підтримка українського бізнесу - дослідження
Найбільшою підтримкою серед респондентів користувалися сервіси з готовою їжею, заклади швидкого харчування, ресторани і бари, повідомляє "Економчна правда". З ростом рівня доходу зросла також частка українців, які здійснювали покупки без нагальної потреби, додали автори дослідження.
25% респондентів зазначили, що купують більше вітчизняних продуктів, навіть якщо вони дорожчі. Водночас покупці уважно ставилися до дій бізнесу: 24% опитаних купують товари переважно у тих брендів, які, на їхню думку, правильно відреагували на ситуацію з поширенням COVID-19.
Найбільші середні витрати респондентів на одну покупку з метою підтримки вітчизняного бізнесу спостерігаються під час купівлі одягу (1084 грн), парфумерії (856 грн) та косметики (719 грн).
Зокрема, у дослідженні з’ясували, скільки людей знають та купують продукцію "Made in Ukraine". 70% опитаних були обізнані щодо таких товарів, а купували - 56%. Найбільш популярними категоріями товарів українських виробників є алкогольні напої та продукти харчування.
Як прокоментувала результати експертка у галузі ритейлу та оптової дистрибуції Ольга Шамрицька, "обмежений бюджет змушує українців уважніше ставитися до свого вибору, здійснювати раціональні покупки й уникати додаткових витрат на купівлю товарів неперевірених виробників". Відтак, бренд має велике значення на остаточний вибір покупців.
Нагадаємо, що Мінекономіки планує запровадити інститут місцевого бізнес-омбудсмена у кожному регіоні
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