Потік українських біженців до Латвії зменшився майже в 10 разів

Біженців з України до Латвії значно поменшало порівняно із 2023 роком.

За чотири місяці цього року до країни прибули 6457 громадян України, а торік за той самий період в'їхали 40 496 українців.

В Латвії не виключають збільшення потоку біженців залежно від ситуації в Україні, пише сайт латвійського Міністерства внутрішніх справ.

За даними Міністерства внутрішніх справ Латвії, за чотири місяці цього року через зовнішній кордон до Латвії в’їхали 6457 громадян України,. А це 16% від кількості прибуттів за той самий період в 2023 році, коли до країни в'їхали 40 496 українських громадян України.

В цьому році в Реєстрі фізичних осіб перереєстровуються в середньому 476 громадян України на місяць. Загалом у 2023 році перереєстрацію пройшли 9445 осіб. Станом на 1 травня 2024 року в реєстрі були 44 961 українців із тимчасовим захистом: 61% жінок, 39% чоловіків. Чиновники не виключають, що через складну ситуацію на фронті українське цивільне населення продовжить іммігрувати, а значить потік біженців у Латвії може знову збільшитись.

В кінці року Литва поновила посвідки на проживання українським біженцям.