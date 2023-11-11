Литва поновлює посвідки на проживання українським біженцям

Департамент міграції Литви в кінці місяця почне обмін цифрових посвідок на проживання для українських біженців.

Про це повідомляє LRT.

"Українські біженці, які мають цифрову посвідку на тимчасове проживання в Литві, видану на підставі тимчасового захисту, нещодавно отримали нагадування про те, що термін дії цих документів скоро закінчується", - пише видання.

За даними департаменту міграції, сповіщення формуються автоматично, і поки що українцям, які отримали їх, не потрібно записуватися на прийом до офісів обслуговування клієнтів.

Натомість Литва може переглянути правила надання посвідок на проживання білорусам і росіянам.

Також з наступного року Латвія і Литва не впускатимуть авто з російською реєстрацією.