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"Потрібні додаткові заходи" – голова МАГАТЕ про рівень води для ЗАЕС

30 червня 2023, 15:26
Для стабілізації рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції потрібні додаткові заходи.

Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав для France24.

"З одного боку, коли я був (на ЗАЕС – ред.), то міг побачити, що перші заходи були вжиті управлінцями станції, аби зберегти кількість води у ставку-охолоджувачі. Проте очевидно, що цього буде недостатньо у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Тому потрібно вживати додаткові заходи. Це те, що я обговорив там", – заявив Гроссі.

За його словами, загалом ситуація дуже мінлива через те, що ЗАЕС знаходиться на самій лінії фронту.

Гроссі також наголосив, що ситуація з підривом Каховської греблі стала додатковою підставою для занепокоєння.

Нагадаємо, що окупанти почали залишати територію ЗАЕС.
МАГАТЕЗАЕСГроссі

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