"Потрібні додаткові заходи" – голова МАГАТЕ про рівень води для ЗАЕС
Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав для France24.
"З одного боку, коли я був (на ЗАЕС – ред.), то міг побачити, що перші заходи були вжиті управлінцями станції, аби зберегти кількість води у ставку-охолоджувачі. Проте очевидно, що цього буде недостатньо у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Тому потрібно вживати додаткові заходи. Це те, що я обговорив там", – заявив Гроссі.
За його словами, загалом ситуація дуже мінлива через те, що ЗАЕС знаходиться на самій лінії фронту.
Гроссі також наголосив, що ситуація з підривом Каховської греблі стала додатковою підставою для занепокоєння.Нагадаємо, що окупанти почали залишати територію ЗАЕС.