Потрібні санітари, – Кислиця відреагував на намір росії скликати Радбез через русофобію

рф скаржиться, що не може завершити війну через "русофобію"

14 березня росія вирішила скликати засідання Ради безпеки ООН через "русофобію". На це вже жартівливо відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він різко прокоментував чергові цинічні ініціативи москви у своєму Twitter.

«російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб зосередитися на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи", – написав дипломат.

Коментуючи всю безглуздість чергової причини скиглення росіян, він назвав їхній випадок клінічним.

"Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", – підсумував постпред.

Кислиця підкріпив допис на своїй сторінці у Twitter фрагментом із комедії "Іван Васильович змінює професію", де звучить відома фраза однієї з героїнь "І тебе вилікують...".

Нагадаємо, рф запросила відкрите засідання ООН щодо "проблеми русофобії в Україні та на Заході".