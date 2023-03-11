рф запросила відкрите засідання ООН щодо "проблеми русофобії в Україні та на Заході"
росія запросила на 14 березня засідання Ради безпеки ООН, на якому знову обговорюватиметься ситуація в Україні. Про це повідомив перший заступник постійного представника росії в організації дмитро полянський.
За словами російського дипломата, в Україні, як і в західноєвропейських країнах, нібито зріс рівень русофобії, і це потрібно обговорити на міжнародному майданчику, який надає ООН.
"Сьогодні ми запросили проведення у вівторок, 14 березня, відкритого засідання РБ ООН з русофобії як фактора, який перешкоджає пошуку довгострокових та стійких рішень української кризи. Зрозуміло, пройдемося і по русофобії як в Україні, так і на Заході", — написав Полянський.
Імена доповідачів від рф, за словами заступника постійного представника країни в ООН, озвучать лише 13 березня, напередодні засідання.
"Щоб вони не зазнавали тиску з боку наших ворогів, як це досить часто буває", — додав російський дипломат.
Він також повідомив, що засідання ООН розпочнеться о 17:00 за московським часом (16:00 за Києвом).
На заяву російського дипломата постійний представник України в ООН Сергій Кислиця та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно поки що не відреагували.