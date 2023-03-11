Матеріали:
Теми:

рф запросила відкрите засідання ООН щодо "проблеми русофобії в Україні та на Заході"

11 березня 2023, 08:10
рф запросила відкрите засідання ООН щодо
Фото: Укрінформ
Імена російських спікерів, які виступатимуть на відкритому засіданні ООН, поки що тримають у таємниці, щоб, за словами першого заступника постійного представника рф в ООН дмитра полянського, на них "не тиснули".

росія запросила на 14 березня засідання Ради безпеки ООН, на якому знову обговорюватиметься ситуація в Україні. Про це повідомив перший заступник постійного представника росії в організації дмитро полянський.

За словами російського дипломата, в Україні, як і в західноєвропейських країнах, нібито зріс рівень русофобії, і це потрібно обговорити на міжнародному майданчику, який надає ООН.

"Сьогодні ми запросили проведення у вівторок, 14 березня, відкритого засідання РБ ООН з русофобії як фактора, який перешкоджає пошуку довгострокових та стійких рішень української кризи. Зрозуміло, пройдемося і по русофобії як в Україні, так і на Заході", — написав Полянський.

Імена доповідачів від рф, за словами заступника постійного представника країни в ООН, озвучать лише 13 березня, напередодні засідання.

"Щоб вони не зазнавали тиску з боку наших ворогів, як це досить часто буває", — додав російський дипломат.

Він також повідомив, що засідання ООН розпочнеться о 17:00 за московським часом (16:00 за Києвом).

На заяву російського дипломата постійний представник України в ООН Сергій Кислиця та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно поки що не відреагували.

ООНРФзасіданнявійна в УкраїніКислиця

Останні матеріали

Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Технології
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 10 березня 2023, 16:34
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється