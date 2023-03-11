рф запросила відкрите засідання ООН щодо "проблеми русофобії в Україні та на Заході"

Імена російських спікерів, які виступатимуть на відкритому засіданні ООН, поки що тримають у таємниці, щоб, за словами першого заступника постійного представника рф в ООН дмитра полянського, на них "не тиснули".

росія запросила на 14 березня засідання Ради безпеки ООН, на якому знову обговорюватиметься ситуація в Україні. Про це повідомив перший заступник постійного представника росії в організації дмитро полянський.

За словами російського дипломата, в Україні, як і в західноєвропейських країнах, нібито зріс рівень русофобії, і це потрібно обговорити на міжнародному майданчику, який надає ООН.

"Сьогодні ми запросили проведення у вівторок, 14 березня, відкритого засідання РБ ООН з русофобії як фактора, який перешкоджає пошуку довгострокових та стійких рішень української кризи. Зрозуміло, пройдемося і по русофобії як в Україні, так і на Заході", — написав Полянський.

Імена доповідачів від рф, за словами заступника постійного представника країни в ООН, озвучать лише 13 березня, напередодні засідання.

"Щоб вони не зазнавали тиску з боку наших ворогів, як це досить часто буває", — додав російський дипломат.

Він також повідомив, що засідання ООН розпочнеться о 17:00 за московським часом (16:00 за Києвом).

На заяву російського дипломата постійний представник України в ООН Сергій Кислиця та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно поки що не відреагували.