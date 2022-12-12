Потрібно й далі постачати зброю в Україну, - Каллас

Якби зброю Києву надіслали до вторгнення рф "більше життів було б врятовано"

Якби зброю Києву надіслали до вторгнення рф "більше життів було б врятовано", переконана прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Україні й далі потрібно постачати все необхідне, каже вона, пише DW.

Прем'єр-міністерка Естонії закликає Німеччину та інші країни продовжити постачання зброї Україні.

"Я закликаю всіх союзників, включно з Німеччиною, надіслати Україні все необхідне, щоб вона могла захистити себе", - сказала прем'єр-міністерка в інтерв'ю.

"Якби всі союзники надіслали зброю ще в січні або лютому, багато життів було б врятовано", - наголосила політикиня.

Естонія, одна з найменших країн ЄС, на відміну від Німеччини, вже постачала зброю в Україну до початку російської агресії проти України 24 лютого.