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ПОЛІТИКА

Потрібно й далі постачати зброю в Україну, - Каллас

12 грудня 2022, 10:05
Потрібно й далі постачати зброю в Україну, - Каллас
Каллас Естонія
Якби зброю Києву надіслали до вторгнення рф "більше життів було б врятовано"

Якби зброю Києву надіслали до вторгнення рф "більше життів було б врятовано", переконана прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Україні й далі потрібно постачати все необхідне, каже вона, пише DW.

Прем'єр-міністерка Естонії закликає Німеччину та інші країни продовжити постачання зброї Україні.

"Я закликаю всіх союзників, включно з  Німеччиною, надіслати Україні все необхідне, щоб вона могла захистити себе", - сказала прем'єр-міністерка в інтерв'ю. 

"Якби всі союзники надіслали зброю ще в січні або лютому, багато життів було б врятовано", - наголосила політикиня.

Естонія, одна з найменших країн ЄС, на відміну від Німеччини, вже постачала зброю в Україну до початку російської агресії проти України 24 лютого.

 


зброяЕстоніяУкраїна

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