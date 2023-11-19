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Потрібно забезпечити поразку росії на полі бою – голова Сейму Латвії

19 листопада 2023, 14:06
Потрібно забезпечити поразку росії на полі бою – голова Сейму Латвії
Фото: з вільних джерел
Спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня назвала російську агресію глобальною загрозою, відповідь на яку має бути глобальною.

Про це повідомляє Delfi.

"Латвія щодня відчуває на своїх кордонах гібридну загрозу з боку білорусі, яка підтримує російську агресію", - заявила спікер Сейму. 

Дайга Мієріня додала, що Латвія має підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. 

Спікер Сейму Латвії вважає, що необхідно сприяти зміцненню НАТО, а отже, і безпеки Латвії, завершивши створення єдиного та вільного європейського простору, до якого входить і Україна.

"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, упереджень та втоми", - підсумувала Мієріня.

Ми також писали, що прем’єр-міністр Латвії заявляє, що росія є головною загрозою для північноєвропейського регіону.

 

ЛатвіяРосія

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