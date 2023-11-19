Потрібно забезпечити поразку росії на полі бою – голова Сейму Латвії

Спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня назвала російську агресію глобальною загрозою, відповідь на яку має бути глобальною.

Про це повідомляє Delfi.

"Латвія щодня відчуває на своїх кордонах гібридну загрозу з боку білорусі, яка підтримує російську агресію", - заявила спікер Сейму.

Дайга Мієріня додала, що Латвія має підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Спікер Сейму Латвії вважає, що необхідно сприяти зміцненню НАТО, а отже, і безпеки Латвії, завершивши створення єдиного та вільного європейського простору, до якого входить і Україна.

"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, упереджень та втоми", - підсумувала Мієріня.

Ми також писали, що прем’єр-міністр Латвії заявляє, що росія є головною загрозою для північноєвропейського регіону.