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Потрібно зосередитися на боєприпасах для вже поставленого Україні озброєння – Столтенберг

20 січня 2023, 17:30
Потрібно зосередитися на боєприпасах для вже поставленого Україні озброєння – Столтенберг
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Країни, які підтримують Україну, повинні зосередитись не лише на наданні Києву нових озброєнь, але й на боєприпасах для старих систем і допомозі в їх обслуговуванні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

"Ми також повинні пам'ятати, що нам потрібно не лише зосередитись на нових платформах, а й забезпечити, щоб усі платформи, які вже є, могли функціонувати належним чином", - сказав Столтенберг.

"Нам потрібні боєприпаси. Нам потрібні запчастини. Нам потрібне технічне обслуговування і навчання", - сказав він.

Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро.

19 січня рекордний пакет допомоги для України анонсувала також Естонія, його загальна вартість - 113 мільйонів євро. 

війназброяСтолтенберг

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