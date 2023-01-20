Потрібно зосередитися на боєприпасах для вже поставленого Україні озброєння – Столтенберг
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.
"Ми також повинні пам'ятати, що нам потрібно не лише зосередитись на нових платформах, а й забезпечити, щоб усі платформи, які вже є, могли функціонувати належним чином", - сказав Столтенберг.
"Нам потрібні боєприпаси. Нам потрібні запчастини. Нам потрібне технічне обслуговування і навчання", - сказав він.
Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро.
19 січня рекордний пакет допомоги для України анонсувала також Естонія, його загальна вартість - 113 мільйонів євро.