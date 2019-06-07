Потужний вибух розвалив торговий центр у Флориді, - ОНОВЛЕО
"Вибух стався у торговому центрі The Fountains у районі Плантейшн, неподалік від містечка Форт Ладердейл", - зауважили в місцевому департаменті поліції, повідомляє "Укрінформ".
Фото: ABC News
Поліція й пожежні бригади терміново прибули для реагування на місце інциденту.
На відео й фотографіях, зроблених з гелікоптера, видно, що одна з будівель повністю зруйнована, ще в одній, у якій був розташований фітнес-центр, вибило вікна.
Фото: ABC News
Інформації про кількість жертв поки не надходило, водночас повідомляється про велику кількість постраждалих на місці події.
Фото: ABC Newsо
Оновлення.
Згідно з наявними даними, в одному з приміщень торгового центру стався вибух побутового газу, повідомляє Голос Америки.
У результаті вибуху вибило стекла в розташованому неподалік спортзалі мережі L.A. Fitness. Перелякані відвідувачі спортзалу вибігли на вулицю
Місцева газета SunSentinel з посиланням на очевидців стверджує, що епіцентром вибуху став порожній ресторан. Його вщент знищено.
Очевидці розповідають про сильний удар, після якого все захиталося, з даху посипалася черепиця, відімкнулася електрика. Люди почали безладно залишати будівлю, деякі кричали.
Місто Плантейшен лежить за 10 км на захід від Форт-Лодердейла, неподалік Маямі.
Нагадаємо, що наприкінці червня у місті Арись в Казахстані внаслідок пожежі на складі боєприпасів стався потужний вибух, щонайменше 70 людей постраждали. Влада оголосила режим надзвичайного стану, всіх жителів міста евакуюють.
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