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Потужний вибух розвалив торговий центр у Флориді, - ОНОВЛЕО

"Вибух стався у торговому центрі The Fountains у районі Плантейшн, неподалік від містечка Форт Ладердейл"
Потужний вибух спричинив серйозні руйнування в місці, де розташований торговий центр біля міста Форт Ладердейл (південна Флорида, США).
Потужний вибух розвалив торговий центр у Флориді, - ОНОВЛЕО Фото: nizhyn.in.ua

"Вибух стався у торговому центрі The Fountains у районі Плантейшн, неподалік від містечка Форт Ладердейл", - зауважили в місцевому департаменті поліції,  повідомляє "Укрінформ".


Фото: ABC News

Поліція й пожежні бригади терміново прибули для реагування на місце інциденту.

На відео й фотографіях, зроблених з гелікоптера, видно, що одна з будівель повністю зруйнована, ще в одній, у якій був розташований фітнес-центр, вибило вікна.


Фото: ABC News

Інформації про кількість жертв поки не надходило, водночас повідомляється про велику кількість постраждалих на місці події. 


Фото: ABC Newsо

Оновлення.

Згідно з наявними даними, в одному з приміщень торгового центру стався вибух побутового газу, повідомляє Голос Америки.

У результаті вибуху вибило стекла в розташованому неподалік спортзалі мережі L.A. Fitness. Перелякані відвідувачі спортзалу вибігли на вулицю

Місцева газета SunSentinel з посиланням на очевидців стверджує, що епіцентром вибуху став порожній ресторан. Його вщент знищено.

Очевидці розповідають про сильний удар, після якого все захиталося, з даху посипалася черепиця, відімкнулася електрика. Люди почали безладно залишати будівлю, деякі кричали.

Місто Плантейшен лежить за 10 км на захід від Форт-Лодердейла, неподалік Маямі.    

Нагадаємо, що наприкінці червня у місті Арись в Казахстані внаслідок пожежі на складі боєприпасів стався потужний вибух, щонайменше 70 людей постраждали. Влада оголосила режим надзвичайного стану, всіх жителів міста евакуюють.

 

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06 07 2019 21:52
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