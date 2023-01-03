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Потяг Київ — Кишинів потрапив у топ залізничних маршрутів Європи на 2023 рік

03 січня 2023, 17:40
Потяг Київ — Кишинів потрапив у топ залізничних маршрутів Європи на 2023 рік
Джерело: t.me/UkrzalInfo
Запущений у листопаді 2022 року потяг №351/352 Київ-Кишинів увійшов до списку найкращих залізничних маршрутів Європи, якими варто скористатися у 2023 році.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Як повідомили в компанії, маршрут №351/352 Київ - Кишинів до переліку найкращих поїздів український включив міжнародний туристичний портал Lonely Planet.

"Безперервна робота - не просто робота, але робота більш-менш за графіком - українських залізниць була символом стійкості протягом жорстокого російського вторгнення. І хоча мине деякий час, перш ніж мандрівники з-за меж України знову зможуть сісти на потяг до її зухвалої столиці, відновлення цього сполучення в листопаді після 24 років можна тільки вітати", - сказано в повідомленні Lonely Planet.

В Укрзалізниці відзначили, що маршрут №351/352 Київ - Кишинів називають "Поїздом Перемоги". Він робить зупинку на станції Унгени на заході Молдови Це дає можливість дістатися румунського міста Ясси з розвиненим аеропортом.

"Радіємо такій увазі до нашого поїзда і залюбки приймаємо на борту наших поїздів - як українців, так і закордонних друзів", - пише прес-лужба Укрзалізниці.

Раніше повідомлялось, що в "Укрзалізниці" показали першу модернізовану електричку українського виробництва.

топпотягУкрзалізниця

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