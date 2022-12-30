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В "Укрзалізниці" показали першу модернізовану електричку українського виробництва

30 грудня 2022, 20:20
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Джерело: facebook.com/Ukrzaliznytsia
УЗ презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі Луганськтепловоз, поповнив перелік відновлених приміських поїздів Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Так, у ході модернізації електричка отримала пандуси в кожному головному вагоні, інклюзивні вбиральні зі сповивальними столиками, місця для перевезення велосипедів, спеціально облаштовані місця для сидіння пасажирів з інвалідністю, USB/Type-C порти для заряджання гаджетів, системи відеоспостереження, освітлення зон посадки та висадки пасажирів.

Електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.

Як зазначив голова УЗ Олександр Камишін, електрички ЕПЛ9Т випускались в нульових роках на Луганськтепловозі, конкретно ця електричка була виготовлена у 2004 році.

За його словами, інші електрички УЗ були виготовлені в Латвії.

Вони набагато старіші, їхній вік - понад 30 років.

"Це вже 14-та електричка, модернізована цього року на нашому заводі", - резюмував Камишін.

Раніше повідомлялось, що двом експрацівникам "Укрзалізниці" оголошено про підозру за співпрацю з окупантами на Харківщині.

Укрзалізницявиробництво

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