Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Потяги в червоній зоні будуть зупиняти тільки для висадки пасажирів

Наразі Мінінфраструктури звернулось до уряду з відповідною пропозицією
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що потяги, які прямують у червону зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів. Якщо висадки-посадки взагалі не буде, то потрібно попереджати людей заздалегідь.
Потяги в червоній зоні будуть зупиняти тільки для висадки пасажирів Фото: unian.ua

Про це Владислав Криклій заявив у ефірі "Громадського радіо", передає РБК - Україна.

За його словами, Мінінфраструктури звернулось до уряду з пропозицією, відповідно до якої можна буде забезпечити висадку людей у червоній зоні карантину.

"Питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалося, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра такі зміни до постанов зроблять", - сказав Криклій.

Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2020 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Книги про інновації та уяву

Книги про інновації та уяву

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.