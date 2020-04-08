Потяги в червоній зоні будуть зупиняти тільки для висадки пасажирів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що потяги, які прямують у червону зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів. Якщо висадки-посадки взагалі не буде, то потрібно попереджати людей заздалегідь.

Про це Владислав Криклій заявив у ефірі "Громадського радіо", передає РБК - Україна.

За його словами, Мінінфраструктури звернулось до уряду з пропозицією, відповідно до якої можна буде забезпечити висадку людей у червоній зоні карантину.

"Питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалося, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра такі зміни до постанов зроблять", - сказав Криклій.

Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.