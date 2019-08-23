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"Повага і ще раз повага": Зеленський обіцяє зберегти Міністерство ветеранів

"Наше ставлення до вас базуватиметься на трьох речах: повага, повага і ще раз повага"
Президент Володимир Зеленський заявив про намір зберегти Міністерство ветеранів.
"Повага і ще раз повага": Зеленський обіцяє зберегти Міністерство ветеранів Фото: president.gov.ua

"Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати. Це ганебні чутки. Ви краще за інших знаєте, які там є проблеми, що не працює і що потрібно терміново міняти. Ми будемо втілювати все це в життя. І чекаємо від вас кандидатуру, яка є авторитетом і може очолити міністерство", - сказав він на Другому міжнародному ветеранському і волонтерському форумі в Києві.

Кажучи про ліквідацію Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, Зеленський зазначив, що його функціонал не зникає. "Нова Верховна Рада робитиме все для захисту ваших прав. Усі необхідні закони обов'язково будуть прийняті", - сказав він.

"Третє. При Офісі президента створюється Рада волонтерів і буде призначено уповноваженого з питань волонтерів", - повідомив президент України.

Він пообіцяв, що для влади не буде правильних або неправильних ветеранів.

"Наше ставлення до вас базуватиметься на трьох речах: це повага, повага і ще раз повага. Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року Кабмін створив Міністерство у справах ветеранів, яке стало правонаступником Держслужби у справах ветеранів. На посаду міністра була призначена нардеп Ірина Фриз.

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