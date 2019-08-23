"Повага і ще раз повага": Зеленський обіцяє зберегти Міністерство ветеранів
"Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати. Це ганебні чутки. Ви краще за інших знаєте, які там є проблеми, що не працює і що потрібно терміново міняти. Ми будемо втілювати все це в життя. І чекаємо від вас кандидатуру, яка є авторитетом і може очолити міністерство", - сказав він на Другому міжнародному ветеранському і волонтерському форумі в Києві.
Кажучи про ліквідацію Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, Зеленський зазначив, що його функціонал не зникає. "Нова Верховна Рада робитиме все для захисту ваших прав. Усі необхідні закони обов'язково будуть прийняті", - сказав він.
"Третє. При Офісі президента створюється Рада волонтерів і буде призначено уповноваженого з питань волонтерів", - повідомив президент України.
Він пообіцяв, що для влади не буде правильних або неправильних ветеранів.
"Наше ставлення до вас базуватиметься на трьох речах: це повага, повага і ще раз повага. Слава Україні!", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що в листопаді 2018 року Кабмін створив Міністерство у справах ветеранів, яке стало правонаступником Держслужби у справах ветеранів. На посаду міністра була призначена нардеп Ірина Фриз.
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