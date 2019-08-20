У Києві запрацювала гаряча лінія підтримки запобігання суїцидам серед ветеранів
Цей проєкт не державний. Одним з фінансових донорів став уряд Великобританії, який виділив на нього 580 тис. фунтів, повідомляє LB.ua.
"Я вважаю, що завершуючи військову службу, дехто переживає травматичний час. Lifeline може стати першим етапом допомоги в адаптації цих людей, яка буде надавати психологічну допомогу", - сказала заступниця голови місії посольства Великобританії в Україні Гелен Фейзі на презентації.
Засновник Lifeline Ukraine Пол Найл підкреслив, що по поверненню з зони ООС у військовослужбовців настає новий етап у житті. Важливо, щоб Україна створила таку структуру підтримки, як гаряча лінія.
Зателефонувати на лінію можна за номером 7333.
За його словами, за основу взято проєкт, який функціонує в Австралії - Lifeline Australia. У майбутньому Найл планує розширити надання допомоги для всіх верств населення.
Читайте також: #бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн