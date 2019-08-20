У Києві запрацювала гаряча лінія підтримки запобігання суїцидам серед ветеранів

Зателефонувати на лінію можна за номером 7333

У Києві презентували гарячу телефонну лінію підтримки з питань запобігання суїцидам і профілактики психологічного здоров'я для ветеранів військових дій на Донбасі - Lifeline Ukraine.

Цей проєкт не державний. Одним з фінансових донорів став уряд Великобританії, який виділив на нього 580 тис. фунтів, повідомляє LB.ua.

"Я вважаю, що завершуючи військову службу, дехто переживає травматичний час. Lifeline може стати першим етапом допомоги в адаптації цих людей, яка буде надавати психологічну допомогу", - сказала заступниця голови місії посольства Великобританії в Україні Гелен Фейзі на презентації.

Засновник Lifeline Ukraine Пол Найл підкреслив, що по поверненню з зони ООС у військовослужбовців настає новий етап у житті. Важливо, щоб Україна створила таку структуру підтримки, як гаряча лінія.

Зателефонувати на лінію можна за номером 7333.

За його словами, за основу взято проєкт, який функціонує в Австралії - Lifeline Australia. У майбутньому Найл планує розширити надання допомоги для всіх верств населення.

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