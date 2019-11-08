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Повені в Індії: кількість загиблих зросла до 93

Ще 31 людина загинула через інциденти, пов’язані зі зливами
Унаслідок повеней в Індії загинули щонайменше 93 людини та ще понад 400 тисяч були вимушені залишити домівки.
Повені в Індії: кількість загиблих зросла до 93 Фото:Twitter

Найбільше від сильних злив постраждав південний індійський штат Керала. Там через повені загинули щонайменше 57 людей, а понад 165 тисяч жителів штату були змушені покинути свої будинки та переселилися до спеціальних таборів, повідомляє "Громадське".

Ще 31 людина загинула через інциденти, пов’язані зі зливами, у сусідньому штаті Карнатака і щонайменше п’ятеро людей загинули в іще одному південному індійському штаті Тамілнад.

Нагадаємо, що внаслідок повені, яка почалася після злив 8 серпня, в індійському штаті Керала загинули 42 людини. Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.

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