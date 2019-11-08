CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок повеней в Індії загинули щонайменше 93 людини та ще понад 400 тисяч були вимушені залишити домівки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Повені в Індії: кількість загиблих зросла до 93
Ще 31 людина загинула через інциденти, пов’язані зі зливами
Фото:Twitter
Найбільше від сильних злив постраждав південний індійський штат Керала. Там через повені загинули щонайменше 57 людей, а понад 165 тисяч жителів штату були змушені покинути свої будинки та переселилися до спеціальних таборів, повідомляє "Громадське".
Ще 31 людина загинула через інциденти, пов’язані зі зливами, у сусідньому штаті Карнатака і щонайменше п’ятеро людей загинули в іще одному південному індійському штаті Тамілнад.
Нагадаємо, що внаслідок повені, яка почалася після злив 8 серпня, в індійському штаті Керала загинули 42 людини. Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.
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