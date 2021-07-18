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Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 150, перекрите залізничне сполучення з Чехією

Кількість загиблих в результаті великої повені на заході Німеччини перевищила 150 осіб, тоді як загальна кількість постраждалих наближається до 700.
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 150, перекрите залізничне сполучення з Чехією Фото: Die Welt
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Die Welt.
 
Також через повінь закривається залізничне сполучення з Чехією на ділянці Дрезден-Прага.
 
Закриття учасника призвело до порушення маршруту Гамбург-Берлін-Дрезден-Прага. Тепер  кінцевою зупинкою маршруту тимчасово став Дрезден. Планується, що залізничне сполучення Чехії та Німеччини буде відновлене не раніше  другої половини дня 18 липня.
 
Нагадаємо, проливні дощі обрушилися на Західну Європу, включаючи західну і південно-західну частину Німеччини, на цьому тижні. В ході повеней і зсувів загинули біля 180 осіб: 143 з них – 150 в Німеччині і 27 - в Бельгії.
 
Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи через повені.
 
У Бельгії кількість загиблих у результаті повеней зросла до 23.
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18 07 2021 11:15
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