Повітряні сили вдарили ще по одному мосту в Курській області рф

Міст був через річку Сейм.

В Повітряних силах оприлюднили відео руйнування ударами авіації ще одного мосту в Курській області рф.

Про це сказав на брифінгу командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук

"Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!

Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!", - заявив він.

Зранку Telegram-канали писали, що у Курській області ЗСУ пошкодили другий міст через річку Сейм – у селі Зване. Через цей міст йшло постачання російських частин на Курському напрямку.