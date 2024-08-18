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Повітряні сили вдарили ще по одному мосту в Курській області рф

18 серпня 2024, 10:51
Повітряні сили вдарили ще по одному мосту в Курській області рф
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Міст був через річку Сейм.

В Повітряних силах оприлюднили відео руйнування ударами авіації ще одного мосту в Курській області рф.

Про це сказав на брифінгу командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук

"Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!

Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!", - заявив він. 

Зранку Telegram-канали писали, що у Курській області ЗСУ пошкодили другий міст через річку Сейм – у селі Зване. Через цей міст йшло постачання російських частин на Курському напрямку.
війна в УкраїніКурська область

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