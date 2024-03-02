Повітряні сили "відмінусували" черговий російський винищувач

Сьогодні Повітряні сили застосували зенітні керовані ракети по ворожому Су-34.

Про це повідомив командувача Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в Telegram-каналі.

"Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації.

Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожрму літаку Су-34. Очікуємо підтвердження бажаного результату!", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що за 2 тижні українські сили збили 15 літаків!

Лише зранку ми писали, що Ігнат заявив про 14 збитих літаків за 2 тижні: отримали додаткові інструменти.