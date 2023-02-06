Повномасштабної війни можна було уникнути – Резінков
Таку думку очільник українського оборонного відомства висловив під час пресконференції вчора.
"Цієї війни можна було уникнути в принципі, якби зупинили "Північний потік-2", якби обрізали доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їхній газ, що все одно зробили у результаті, якби почали блокувати активи російських олігархів – цієї війни можна було би уникнути", – заявив Олексій Резніков.