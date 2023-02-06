Повномасштабної війни можна було уникнути – Резінков

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, якби міжнародні партнери діяли на упередження, то повномасштабної війни росії проти України можна було б уникнути.

Таку думку очільник українського оборонного відомства висловив під час пресконференції вчора. "Цієї війни можна було уникнути в принципі, якби зупинили "Північний потік-2", якби обрізали доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їхній газ, що все одно зробили у результаті, якби почали блокувати активи російських олігархів – цієї війни можна було би уникнути", – заявив Олексій Резніков.