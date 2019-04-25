Путін вперше прокоментував вибори в Україні

"Це повний, абсолютний провал політики Порошенка. Я впевнений, що нова влада не можуть цього не розуміти"

Президент Росії Володимир Путін вважає, що результати виборів в Україні свідчать про "повний провал політики" чинного президента Петра Порошенка.

"Що тут оцінювати? Це повний, абсолютний провал політики Порошенка. Я впевнений, що нова влада не можуть цього не розуміти", - сказав Путін на прес-конференції у Владивостоку, повідомляє "Громадське".

Також російський президент заявив, що Росія готова до відновлення стосунків з Україною, але "не може це робити в односторонньому порядку".

"Якщо люди, які приходять до влади в Києві, знайдуть у собі сили реалізувати Мінські угоди, то ми будемо всіляко цьому сприяти і будемо робити все, щоб нормалізувати ситуацію на південному сході України", - сказав Путін, відповідаючи на питання журналістів.

Додамо, що в Кремлі заявляють, що президент РФ Володимир Путін "відкритий до діалогу для вирішення всіх проблем, які стоять на порядку денному, але не в обрамленні провокацій і диверсій".

Нагадаємо, що адміністрація президента Росії Володимира Путіна закликала центральні телеканали "не дуже хвалити" новообраного президента УкраїниВолодимира Зеленського.