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Путін вперше прокоментував вибори в Україні

"Це повний, абсолютний провал політики Порошенка. Я впевнений, що нова влада не можуть цього не розуміти"
Президент Росії Володимир Путін вважає, що результати виборів в Україні свідчать про "повний провал політики" чинного президента Петра Порошенка.
Путін вперше прокоментував вибори в Україні Фото:24канал

"Що тут оцінювати? Це повний, абсолютний провал політики Порошенка. Я впевнений, що нова влада не можуть цього не розуміти", - сказав Путін на прес-конференції у Владивостоку, повідомляє "Громадське".

Також російський президент заявив, що Росія готова до відновлення стосунків з Україною, але "не може це робити в односторонньому порядку".

"Якщо люди, які приходять до влади в Києві, знайдуть у собі сили реалізувати Мінські угоди, то ми будемо всіляко цьому сприяти і будемо робити все, щоб нормалізувати ситуацію на південному сході України", - сказав Путін, відповідаючи на питання журналістів.

Додамо, що в Кремлі заявляють, що президент РФ Володимир Путін "відкритий до діалогу для вирішення всіх проблем, які стоять на порядку денному, але не в обрамленні провокацій і диверсій".

Нагадаємо, що адміністрація президента Росії Володимира Путіна закликала центральні телеканали "не дуже хвалити" новообраного президента УкраїниВолодимира Зеленського.

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25 04 2019 13:17
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