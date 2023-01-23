Повторне відкриття Китаю ускладнює глобальну боротьбу з інфляцією – голова ЄЦБ
"Інфляційний тиск збільшиться, тому що рівень енергії, який споживав Китай минулого року, був меншим від того, що він споживатиме цього року, обсяг ЗПГ [зрідженого природного газу], який вони купуватимуть у решти світу, буде вищим, чим те, що ми бачили, а вільних потужностей щодо нафти і газу зараз не так багато", - заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Міжнародне енергетичне агентство також попереджало, що цього року європейські компанії можуть зіткнутися з більшими витратами при закупівлі природного газу, оскільки конкуренція за цей товар зросте.
Інфляція була однією з найбільших проблем для європейських громадян протягом останнього року, переважно через підвищення рахунків за електроенергію. ЄЦБ підвищував ставки чотири рази протягом 2022 року, довівши ставку за депозитами до 2%.
Раніше повідомлялось, що Індія обігнала Китай за чисельністю населення.