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Повторне відкриття Китаю ускладнює глобальну боротьбу з інфляцією – голова ЄЦБ

23 січня 2023, 14:50
Повторне відкриття Китаю ускладнює глобальну боротьбу з інфляцією – голова ЄЦБ
Фото: з вільного доступу
Рішення Китаю відновити роботу своєї економіки призведе до зростання інфляції в Європі, оскільки обидві сторони конкурують за більшу кількість енергії.

"Інфляційний тиск збільшиться, тому що рівень енергії, який споживав Китай минулого року, був меншим від того, що він споживатиме цього року, обсяг ЗПГ [зрідженого природного газу], який вони купуватимуть у решти світу, буде вищим, чим те, що ми бачили, а вільних потужностей щодо нафти і газу зараз не так багато", - заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Міжнародне енергетичне агентство також попереджало, що цього року європейські компанії можуть зіткнутися з більшими витратами при закупівлі природного газу, оскільки конкуренція за цей товар зросте.

Інфляція була однією з найбільших проблем для європейських громадян протягом останнього року, переважно через підвищення рахунків за електроенергію. ЄЦБ підвищував ставки чотири рази протягом 2022 року, довівши ставку за депозитами до 2%.

Раніше повідомлялось, що Індія обігнала Китай за чисельністю населення.

КитайінфляціяекономікаЄвропа

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